توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الكويت

الشارقة 24 – واس:

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها دولة الكويت من غبار وسرعة رياح .

وقالت الإدارة في بيان إن المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبد الله الصباح أصدر تعليماته بوقف الحركة الملاحية في الموانئ الثلاثة (الشويخ والشعيبة والدوحة) مؤقتًا بناًء على الإفادات الميدانية من مدراء العمليات البحرية .

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أفادت على موقعها الإلكتروني أن الكويت تتأثر حالياً بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية التي تزيد سرعتها عن 70 كيلو متراً في الساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من 7 أقدام .