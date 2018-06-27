الرئيس المصري يبحث مع وفد صيني الأوضاع في الشرق الأوسط

الشارقة 24 – واس:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الأربعاء، وفد الحزب الشيوعي الصيني الذي يزور القاهرة برئاسة تشن مينار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

وأوضح المتحدث الرئاسي بسام راضي أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في إطار حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وفي ضوء الفرص المتنوعة التي يوفرها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه في بلاده.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد الرئيس السيسي للوفد الصيني أن مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ التوصل إلى حل سياسي بالتوازي مع دعم المؤسسات الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها.