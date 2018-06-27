الجامعة العربية تدعو إلى استكمال المسار السياسي في ليبيا

الشارقة 24 – واس:





دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كافة الأطراف في ليبيا إلى العمل بجدية لاستكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وجدد أبو الغيط في بيان له، الأربعاء، التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة ومواصلة جهودها من أجل بناء الثقة فيما بينهم دعماً لإتمام هذه الخطوات في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة، مؤكداً مساندة الجامعة لكافة الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في كافة الأراضي الليبية، مرحباً بوجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الهلال النفطي.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة الصراعات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة، معرباً عن أمله في سرعة استعادة عجلة إنتاج ومعدلات تصدير النفط من المنشآت التي تضررت جراء الهجمات المسلحة الأخيرة على منطقة الهلال النفطي ووفق الآليات والقنوات الرسمية المعمول بها، وذلك حفاظاً على مقدرات وموارد ليبيا الاقتصادية.