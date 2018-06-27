"اليونيسف" تعرب عن قلقها بسبب ما يتعرض له الأطفال في سوريا

فتاة تنظر من حافلة أثناء عملية إجلاء من الغوطة الشرقية، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن قلقها الشديد بسبب ما يتعرض له الأطفال بعد تصاعد حدة العنف في سوريا.

وأشارت اليونيسف في بيان الأربعاء، أن الاقتتال الأخير جنوب سوريا أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 20 ألف طفل وعائلاتهم في غضون 3 أيام فقط .

وأكدت اليونيسف في بيانها على أن الهجمات الأخيرة جنوب سوريا ألحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية المدنية، واعتبرت ذلك انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ونوهت بأنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم المتضررين من هذا التصعيد الجديد، حيث يقدم فريقها حالياً مواد الدعم الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم والدعم النفسي الاجتماعي إلى مئات الآلاف من العائلات في جميع أنحاء الجنوب الغربي.

وختمت اليونيسف بيانها بالقول، لقد عانى أطفال سوريا الأمرّين وبشكل غير مقبول ولا يمكن أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد لهم.