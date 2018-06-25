المالكي: ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن

الشارقة 24 – وام:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي استمرار الجهود السياسية لحل الأزمة في اليمن من خلال ‏المبعوث الأممي مارتن جريفث، مرحباً بالبيان الصادر من جريفيث، مؤكداً دعم قيادة التحالف للجهود كافة للوصول إلى حل سياسي، مشيراً إلى تعنت الميليشيا الحوثية الانقلابية وعرقلتها لإيجاد حلول سياسية.

وأشار العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة الذي عقد، الإثنين، في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض إلى مؤتمر وزراء الإعلام لدول التحالف الهادف إلى تنسيق الجهود كافة في العمل الإعلامي وتحقيق أعلى درجات التواصل كذلك دحض الادعاءات والافتراءات والأكاذيب لميليشيا الحوثي في الإعلام وتضليل الشعب اليمني وجرهم إلى ميدان المعركة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي إن زيارة وفد من قيادة القوات المشتركة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تبادل الأفكار والآراء وشرح الوضع الحالي في اليمن حيث تم الاتفاق على المحاور التي تم التطرق لها كافة والتي تشمل المحاور السياسية والعمليات العسكرية والجهود الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني إلى جانب دعم جهود ‏المبعوث الأممي لليمن.