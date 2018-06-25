جزر القمر تؤكد دعمها لـ "إعادة الأمل" باليمن

الشارقة 24 – وام:

أكدت جمهورية جزر القمر دعمها لدولة الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد محمد الأمين صيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر - في بيان صدر عقب الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر - على موقف بلادة الثابت تجاه دعم الشرعية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد ودعم عملية تحرير محافظة الحديدة والتي تأتي بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن .

وقال "نتطلع إلى تحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية وعودة الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على الجمهورية اليمنية".

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر أهمية الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حيث عكست العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هناك تطابقاً في الآراء بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية.