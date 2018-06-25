فلسطين تحذر من مخاطر إخفاق الدول المانحة في إنهاء أزمة "أونروا"

الشارقة 24 – رويترز:





طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر ير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحافي، الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها المالية لميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لسد العجز المالي في ميزانيتها، وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليص.

وحذر من مخاطر إخفاق الدول المانحة في إنهاء الأزمة المالية للوكالة خلال اجتماعها المقرر اليوم الاثنين في نيويورك.

وقال "نحذر من إخفاق الدول المانحة من معالجة الأزمة المالية لأونروا، ما سيدفع بالمنطقة لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار سيكون من الصعب ضبطها أو السيطرة عليها".

وأضاف أن المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أية لحظة، مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها إلى أكثر من 75 بالمئة.

وتعاني "أونروا" من عجز مالي في موازنتها بقيمة 256 مليون دولار وتواجه خطر نفاذ ميزانيتها مع نهاية الشهر القادم، وذلك وسط تقليص الإدارة الأميركية للمساعدات المقدمة للوكالة منذ مطلع العام الجاري.