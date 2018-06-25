"الدفاع الجوي السعودي" يعترض ويدمر صاروخين أطلقهما الحوثيون

الشارقة 24 – وام:





اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ودمرت صاروخين أطلقتهما الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من الأراضي اليمنية، مساء الأحد، تجاه المملكة، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله، إنه تم رصد عملية إطلاق صاروخين باليستيين من داخل محافظة صعدة باتجاه الرياض عند الساعة 20:31، وقد تم إطلاقهما بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضهما وتدميرهما من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابين لن يتمكن من تعطيل سير الحياة المدنية في المدن السعودية، وأن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصراراً على هزيمة هذه المليشيا الإرهابية، مشيراً إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعبر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون من عزلة كبيرة من الشعب اليمني مما أظهر انهياراً كبيراً في صفوفهم.

وأكد أن هذا الاعتداء يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرارين الأمميين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، منوهاً إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية، ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.