النظام السوري يواصل هجومه على درعا لليوم السادس

الشارقة 24 – أ ف ب:

لليوم السادس على التوالي، تستهدف الطائرات الحربية محافظة درعا في جنوب سوريا، لتودي بالمزيد من المدنيين، بحسب منظمة حقوقية، وذلك في إطار الهجوم العسكري المستمر لقوات النظام في منطقة تحظى بأهمية استراتيجية.

وتشهد محافظة درعا، منذ الثلاثاء الماضي، تصعيداً عسكرياً تمثل بتكثيف قوات النظام قصفها للريف الشرقي لهذه المحافظة، حيث حققت تقدماً، ما يُنذر بعملية عسكرية وشيكة في منطقة تسيطر على أجزاء واسعة، منها فصائل معارضة يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأميركي الأردني.

ومع استمرار التوتر، حذر الأردن المجاور لسوريا، من أنه لن يستقبل المزيد من اللاجئين، بينما أبلغت واشنطن الفصائل المعارضة، ألا تتوقع تدخلاً عسكرياً أميركياً إلى جانبها، وفق ما قال قيادي في أحد الفصائل.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، مقتل خمسة مدنيين في قصف جوي روسي، استهدف بلدات الحراك والصورة وعلما في ريف درعا الشرقي، وارتفعت بذلك حصيلة قتلى الغارات في درعا منذ الثلاثاء إلى 25 مدنياً.

وتشارك طائرات حربية روسية منذ ليل السبت، للمرة الأولى منذ عام، في شن غارات ضد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد دعماً لقوات النظام.

وطال "القصف الجوي الروسي على الحراك"، وفق رامي عبد الرحمن مدير المرصد، منطقة يقع فيها أحد مشافي البلدة، ما تسبب بأضرار أخرج هذه المنشأة الطبية مؤقتاً عن الخدمة إلى حين إعادة تجهيزها.

وترد الفصائل المعارضة باستهداف مناطق سيطرة قوات النظام في درعا والسويداء المجاورة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن استهداف الفصائل مدينة السويداء وقرية الدور ما أدى إلى مقتل طفلة.

وتسيطر الفصائل المعارضة على 70% من محافظتي القنيطرة ودرعا، ويقتصر تواجدها في السويداء على أطراف المحافظة الغربية.

وخلال ستة أيام من الاشتباكات عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، تمكنت قوات النظام من السيطرة على أربع قرى.

لا لجوء إلى الأردن

ووثق المرصد نزوح أكثر من 17 ألف مدني جراء الاشتباكات، غالبيتهم من ريف درعا الشرقي، وأوضح أن عدداً منهم يقترب من الحدود مع الأردن بحثاً عن الأمان.

وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل في الجنوب.

وبعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على كامل العاصمة ومحيطها، حددت دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكرية.

وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع الكيان الإسرائيلي والأردن، عدا عن قربها من دمشق، ويحضر مستقبلها في محادثات تدور بين روسيا الداعمة لدمشق، وبين الولايات المتحدة وأيضاً الأردن والكيان.

وفي عمان، قالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام: إن "القدرة الاستيعابية في ظل العدد الكبير للسوريين الذين نستضيفهم، من ناحية الموارد المالية والبنية التحتية، لا تسمح باستقبال موجة لجوء جديدة".

ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عددهم بنحو 1.3 مليون.

رسالة أميركية

وبدورها، أبلغت واشنطن الفصائل في رسالة، أنها لن تتدخل عسكرياً في الجنوب، وفق ما قال قيادي في أحد الفصائل.

وجاء في الرسالة التي كتبت باللغة العربية: "لا بد من توضيح موقفنا: نفهم أنه يجب اتخاذ قراركم حسب مصالحكم ومصالح أهاليكم وفصيلكم وينبغي ألا تسندوا قراركم على افتراض أو توقع بتدخل عسكري من قبلنا".

وقال القيادي في الفصيل إن "محتوى الرسالة هو أن أميركا لن تكون قادرة على مساعدة الجنوب، أي ما معناه دافعوا عن أنفسكم"، موضحاً أن الرسالة جاءت كـ"توضيح وليست رداً على طلب من الفصائل".

وأكدت واشنطن في رسالتها أنها لا تزال "تنصح الروس والنظام السوري بعدم القيام بأي عمل عسكري".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد قال إن هناك خيارين أمام الفصائل إما "المصالحة" أو الحسم العسكري.

وتعد محافظات الجنوب إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا، وقد أعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أميركية أردنية في يوليو الماضي.

وكانت قوات النظام سيطرت على منطقتي خفض تصعيد خلال الأشهر الماضية، هما الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي، ولم يبق بين المناطق الأربع سوى جنوب البلاد، ومحافظة إدلب.

حظر تجول في الرقة

وفي شمال سوريا، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، يوم الأحد، حالة طوارئ ومنعاً للتجول لـ 48 ساعة في مدينة الرقة.

وقالت "قوى الأمن الداخلي في الرقة" التابعة لقوات سوريا الديموقراطية في بيان: إن الإجراءات تأتي بعد حصولها على معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي إلى المدينة.

ومنذ طرده من الرقة، شنّ التنظيم الإرهابي، بضعة هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية في محيط المدينة.

وأوضحت قوات سوريا الديموقراطية، أن الإجراءات "تستهدف أوكار الإرهاب والمجموعات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل المدينة".

وأفاد المرصد السوري بأن السبب الأساسي خلف هذه الإجراءات هو وضع حد لـ "لواء ثوار الرقة"، إحدى المجموعات المسلحة التي حاربت إلى جانبها سابقاً، وأورد أن قوات سوريا الديموقراطية تمكنت حتى عصر الأحد من اعتقال قائد الفصيل، وأكثر من 150 من عناصره.