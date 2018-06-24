قائد عسكري يمني يشيد بانتصارات الجيش في صعدة

من العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في صعدة

الشارقة 24 – واس:

أشاد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، ‏مسنوداً بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، ‏في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.‏

وأكد أن ‏العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏

وأشار قائد محور صعدة، إلى أن المعارك ضد ‏المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الاسبوع الجاري، مضيفاً أن المليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة ‏اتجاهات.‏