قائد عسكري يمني يشيد بانتصارات الجيش في صعدة

الشارقة 24 – واس:
أشاد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، مسنوداً بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.
وأكد أن العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.
وأشار قائد محور صعدة، إلى أن المعارك ضد المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الاسبوع الجاري، مضيفاً أن المليشيا الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة اتجاهات.