أكد استمرار العمليات ضد "الحوثي"

قائد عسكري يمني يشيد بانتصارات الجيش في صعدة

  • الأحد 24, يونيو 2018 في 1:51 م
  • من العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في صعدة
    من العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في صعدة
قال قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، إن ‏العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏
الشارقة 24 – واس:
 
أشاد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، ‏مسنوداً بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، ‏في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.‏ 
 
وأكد أن ‏العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏
 
وأشار قائد محور صعدة، إلى أن المعارك ضد ‏المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الاسبوع الجاري، مضيفاً أن المليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة ‏اتجاهات.‏