سعوديات خلف المقود بعد رفع الحظر عن قيادتهن للسيارات

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت النساء بسياراتهن في شوارع السعودية في منتصف الليل، إيذاناً برفع آخر حظر مفروض في العالم على قيادة المرأة.

وقالت مجدولين العتيق التي تبلغ من العمر 23 عاماً، وهي تقود سيارتها السوداء من طراز ليكزس للمرة الأولى في أنحاء العاصمة الرياض: "شعور غريب، أنا سعيدة جداً... أشعر بالفخر الشديد أنني أفعل ذلك الآن".

وهذه الخطوة، التي صدر بها أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في سبتمبر الماضي، تأتي في إطار إصلاحات واسعة النطاق يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي يسعى لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وتحقيق انفتاح في مجتمع شديد التحفظ.

وقالت سميرة الغامدي "47 عاماً" من مدينة جدة، وتعمل أخصائية نفسية: "نحن مستعدات، سيغير هذا حياتنا تماماً"، وكانت سميرة من أوائل النساء السعوديات الحاصلات على رخصة قيادة.