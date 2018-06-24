الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال "تويلق" بصعدة

الشارقة 24 – بنا:
أعلن الجيش اليمني أنه استكمل تحرير سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب غربي محافظة صعدة.
وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة لتأمين السلسلة الجبلية، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة، وتطهير ما تبقى من جيوب للميليشيا الانقلابية في تلك السلسلة.
وأكد المصدر نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية، أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.
وأضاف أن قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يضم صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة اتصالات عسكرية.