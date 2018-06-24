الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال "تويلق" بصعدة

الشارقة 24 – بنا:

أعلن الجيش اليمني أنه استكمل تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب ‏غربي ‏محافظة صعدة.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية،‏ وقامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا الانقلابية في تلك السلسلة.

وأكد المصدر نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية، أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.‏

وأضاف أن قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، ‏وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏