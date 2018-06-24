عثر على مخزن يضم ‏صواريخ وألغام

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال "تويلق" بصعدة

  • الأحد 24, يونيو 2018 في 12:34 م
استكمل الجيش اليمني تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب ‏غربي ‏محافظة صعدة، ضمن عملية واسعة نفذها الجيش ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية.
الشارقة 24 – بنا:
 
أعلن الجيش اليمني أنه استكمل تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب ‏غربي ‏محافظة صعدة.
 
وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية،‏ وقامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا الانقلابية في تلك السلسلة.
 
وأكد المصدر نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية، أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.‏ 
 
وأضاف أن قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، ‏وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏