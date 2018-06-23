السودان يدعو إلى إسناد التحالف العربي باستراتيجية إعلامية

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام بجمهورية السودان، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بحاجة في هذه المرحلة إلى إسناد سياسي وإعلامي كبير، مشيراً إلى أن المعركة دخلت مراحل مفصلية، ما دفع الأعداء للتشكيك في شرعيتها عبر بث أكاذيب على الصعيد الإنساني.

وقال عثمان في كلمة له، يوم السبت، أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي عقد بقصر المؤتمرات في جدة: "نحن في السودان ومن واقع مسؤوليتنا التاريخية ننظر إلى قضية استعادة الشرعية في اليمن على أنها قضية أمنية، وسياسية، أمنية لأنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية، وبالتالي تهديداً لمقدساتنا الإسلامية التي لن نتوانى لحظة واحدة في سبيل الدفاع عنها وحمايتها بكل غالٍ ونفيس، أما سياسية فلأن جذورها تعود إلى مخطط إقليمي يستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة، ما يتطلب منا وعياً يجعلنا ننتبه إلى خطورته، وقد أدرك السودان مبكراً هذا المخطط، لذا اختار من دون تردد الوقوف مع الحق والدفاع عنه بكل ما يملك من وسائل، وكانت أولى الخطوات التي تثبت ذلك، قطع الحكومة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق المراكز الثقافية، ومنع أي نشاط يتعارض مع توجه دولتنا السني المعتدل.

وطالب الاجتماع، بأن يخرج باستراتيجية إعلامية واضحة، تقوم بدور المساند للجهود الأخرى التي تبذل، على مختلف الصعد السياسية والأمنية والإنسانية، بإبراز الحقائق والتنوير بالجهود ونقل الأحداث كما هي، من دون تزييف والإبقاء على القضية حية عند أصحاب الضمائر والقلوب الحية.