البحرين تدعو إلى تفعيل دور الإعلام في مواجهة التدخلات

الشارقة 24 – وام:

أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات أمنية ومخاطر عسكرية، تستهدف أمننا واستقرارنا وهويتنا ووحدتنا وسيادة بلادنا، تفرض على جميع أجهزتنا الإعلامية مسؤوليات أخلاقية ومهنية وقومية كبرى، بصفتها سلاحاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً مع القوات المسلحة، في ميادين الجهاد والعز والشرف والبطولة، ذوداً عن أمننا القومي المشترك، في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتدخلات الخارجية السافرة.

وقال الرميحي، في كلمته يوم السبت، أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصر المؤتمرات في جدة: إن اجتماع اليوم يأتي في إطار الإدراك المشترك لأهمية تفعيل العمل الإعلامي المشترك، وتعزيز دور الإعلام بمختلف وسائله، من خلال تدعيم جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ضمن الالتزام الكامل بمقتضيات القانون الدولي الإنساني، بهدف حماية مصالح الشعب اليمني الشقيق، وحفظ أمنه وهويته العربية ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، وإبراز المشاريع والمساعدات الإغاثية والعلاجية والتنموية المقدمة له، اتخاذ إجراءات قانونية ومهنية وفنية ضد بعض القنوات الفضائية العربية المثيرة للفتن والقلاقل، لإيقاف أنشطتها التحريضية ومساعيها الخبيثة الرامية إلى إشاعة الفوضى والعداوة والكراهية وتقسيم المنطقة، على أسس أيديولوجية ودينية ومذهبية، فضلاً عن دعمها للانقلاب الحوثي في اليمن .

وأعرب الوزير البحريني، عن آمله أن يخرج الاجتماع بقرارات داعمة للمسيرة الأخوية، على طريق تفعيل الإعلام ودوره المحوري، في صون هويتنا وعقيدتنا وحماية أمننا ومسيرتنا التنموية، بما يعزز مصالح شعوبنا في الأمان والاستقرار والرخاء، في وجه المؤامرات الخارجية ودعاة الفتنة والكراهية.