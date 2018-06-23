السعودية: التحالف العربي حرر 85% من اليمن

الشارقة 24 - وام:

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمكن من استعادة وتحرير ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية، مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة المعتدين .

جاء ذلك، في كلمته أمام اجتماع وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم السبت بجدة، لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية، وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.

وقال العواد: إن الاجتماع يأتي استمراراً لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي جاء استجابة لدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، لإعادة الشرعية لليمن، والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة، وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة، من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية، وعدم احترام حق الشعب اليمني، في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.

وأضاف وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، أن الميليشيات الحوثية إحدى أدوات إيران لتهديد استقرار المنطقة، وأن أطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين والاستيلاء على أراضيهم، بل تعدت ذلك إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية، بإطلاق أكثر من 152 صاروخاً باليستياً تصدت لها قوات دفاعنا الجوي بكل بسالة، ومنعتها من الوصول إلى مستهدفاتها، التي لم تستثن أقدس البقاع وهي مكة المكرمة، مما يعكس عدم اكتراث هذه الميليشيات المدعومة من إيران لحرمة المقدسات الإسلامية، لذلك كان على تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن يتصدى لهذه الميليشيات الانقلابية لقطع أذرع إيران في المنطقة، وإعادة الشرعية في اليمن .

وأوضح أن التحالف تمكن من تحقيق انتصارات ملحوظة في مختلف الجبهات، وخصوصاً جبهة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث حقق التحالف تقدماً نوعياً، وتم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، وقطع طرق إمداد الميليشيات ومحاصرة فلولها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما تم تأمين المناطق المحررة وإعادة الأسر النازحة إلى منزلهم.

وذكر العواد، أن دعم التحالف للشرعية لم ينحصر في العمليات العسكرية وحسب، بل امتد إلى جوانب أخرى اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية ومشاريع تطوير البنية التحتية وتعبيد الطرق وإعادة تأهيل الموانئ وزيادة طاقتها الاستيعابية، ففي الوقت الذي تدعم فيه مقاتلات التحالف عمليات الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات، تتحرك قوافل الإغاثة إلى تعزيز مساعدة المحتاجين في مختلف المناطق المحررة، مشيراً إلى أن جهود التحالف لا تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية، بل تتضمن الدعم الإعلامي بكل وسائله التقليدية والحديثة، وبمستوى عال من الإتقان من حيث الجودة في المحتوى والالتزام بالمعايير المهينة العامة، التي ترتكز على مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي.

ولفت إلى أن الاجتماع، يهدف إلى مراجعة الجهد الإعلامي لدول التحالف خلال الفترة الماضية، ومدى تحقيقه لأهدافه وتعزيز جهود التعاون الإعلامي، وبحث سبل تطويرها والتصدي للإعلام المعادي للتحالف وتنسيق الجهود لمواجهته وكشف أجندته.

وقال: "لا يخفى عليكم ما تقوم به وسائل الإعلام المعادية لدول التحالف والحكومة الشرعية في اليمن، من تزييف وخداع واختلاق قصص كاذبة وترويج للشائعات وبث معلومات مشوشة، والعمل على التأثير على العقول والعواطف، والتشكيك بكل ما يتحقق للجيش اليمني وقوات التحالف من انتصارات على أرض المعركة، وما تقوم به من مساع دبلوماسية ناجحة وإنجازات في شتى المجالات".

وأضاف العواد، أنه "في مواجهة هذا الإعلام المضلل، فإننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود لفضح جرائم الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بحق أبناء الشعب اليمني الشقيق، وممارساتها غير الإنسانية وسلوكياتها غير الأخلاقية والإجرامية، وذلك عن طريق وسائلنا الإعلامية المختلفة، والتنسيق المشترك فيما بيننا، لتوحيد الخطاب الإعلامي لدول التحالف، وإيصال الرسائل الإعلامية التي تبرز انتصارات وإنجازات الجيش اليمن، وجهود قوات التحالف في الجوانب الإنسانية والسياسية والعسكرية، والعمل على كشف وفضح التزييف الذي تمارسه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في تغطياتها لسير المعارك العسكرية في اليمن، وما تطرحه بعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، التي لا تتحقق من مصادرها، فتنقل مواضيع مضللة على الصعيدين السياسي والإنساني في اليمن، وتلفق التهم ضد دول التحالف ويصدر عنها ممارسات إعلامية غير مهنية".