مصر تدعو إلى مساندة الشرعية الدستورية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

دعا مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إلى مساندة الشرعية الدستورية في اليمن، وتحقيق الوحدة اليمنية، وعدم استبعاد أي طرف، بما يحقق وطن آمن مستقر يتسع ويستوعب كل مواطنيه، وتنبع قراراته من داخله، وتمليها ضرورات المصلحة الوطنية العليا، وليس إملاءات الخارج أو مصالح قوى إقليمية بعينها، تحرص على توسيع نفوذها على حساب المصلحة العربية، والأمن القومي كما تفعل إيران.

وقال مكرم في كلمته يوم السبت، أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصر المؤتمرات في جدة: إننا نريد وحدة الجميع لا نستبعد أحداً إلا الذين استبعدوا أنفسهم.

وتابع أنه إذا كانت كل القوى العالمية تطالب إيران بالانسحاب من سوريا، وتعتبر ذلك شرطاً لتحقيق استقرار الشرق الأوسط، فإن انسحاب إيران من جنوب الجزيرة العربية لا يقل أهمية عن ذلك، بل لعله يسبق في ضروراته، خاصة أن أخطار الحرب اليمنية تتفاقم ويتفاقم تأثيرها على معظم جيرانها، فضلاً عن افتقاد أية مصلحة رشيدة للشعب الإيراني في التدخل في شؤون الآخرين، باستثناء الرغبة الفارسية القديمة، في التوسع على حساب الأرض العربية والأمن القومي.

ووجه مكرم التحية من مصر الصامدة في حربها ضد الإرهاب، معرباً عن أمله في تكلل جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالنجاح، بما "يمكننا من الحفاظ على وحدة مواقفنا من أجل أن يتحقق للشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، وأن يستعيد وحدة أراضيه تحت مظلة الشرعية الدستورية، وأن ينعم مواطنوه المدنيون بالأمن والسلامة لا يهددهم عدوان خارجي يأتي من خارج حدود اليمن.

وأكد أن سلام اليمن وأمنه واستقراره يشكل عاملاً أساسياً من عوامل أمن الشرق الأوسط واستقراره، وأن ما نطلبه جميعاً هو يمن مستقر يتمتع فيه الجميع بحقوق المواطنة على قدم المساواة، ينتفي فيه القهر والظلم وسيطرة فئة على أخرى باسم العرق أو الملة، لأن كافة مواطني اليمن يتساوون في الحقوق والواجبات.

ووجه مكرم التحية إلى جهود المملكة العربية السعودية، ومساندتها الثابتة للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودها المتواصلة من أجل تخفيف ويلات الحرب على الشعب اليمني الشقيق، وسعيها الدؤوب لتقديم الحماية للمدنيين وكل صور العون الإنساني لشعب اليمن، مؤكداً أهمية الحفاظ على العلاقات السعودية اليمنية التي تشكل ذخراً استراتيجياً للبلدين، يحقق وحدة الجزيرة واستقرارها وأمنها، ويمكن الشعب اليمني من مواصلة دوره التاريخي، كأحد روافد الحضارة العربية المهمة.

وأضاف مكرم، أن شعب اليمن عانى كثيراً وطويلاً من الحروب الداخلية، ولقد أثبتت كل التجارب على أرض اليمن أن الحل يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً، لكن المشكلة التي تواجهنا الآن هي تعنت الحوثيين ورفضهم كل محاولات ومساعي السلام، داعياً إلى كشف هذا التعنت وفضحه ومحاصرته، وحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الضغط، مؤكداً أنه من مسؤوليتنا تعزيز صمود الشعب اليمني.