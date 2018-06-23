اليماني: بقاء "الحديدة" ‏بأيدي الحوثيين يهدد ‏أمن المنطقة

الشارقة 24 – واس:

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، الأوضاع الراهنة في اليمن، وخاصة المعونات الإنسانية إلى الحديدة .

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد أكد وزير الخارجية اليمني أن بقاء ‏ميناء الحديدة الواقع في غرب اليمن بأيدي الميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران يمثل خطراً كبيراً على ‏أمن واستقرار دول المنطقة والعالم، وقال "لم يعد ممكناً التزام ‏الصمت حيال تهديدات الميليشيا الحوثية للملاحة في منطقة ‏باب المندب والبحر الأحمر". ‏

وأوضح الوزير خالد اليماني أن حكومة بلاده قررت وبدعم من التحالف العربي إنقاذ أبناء مدينة الحديدة ‏وذلك بعد استنفاد جميع السبل لإقناع ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية، مشيراً إلى ما ‏تمارسه تلك الميليشيا من ‏ظلم وتعسف ضد السكان في الحديدة وحجب ‏المعونات عنهم ومصادرتها وبيعها في السوق ‏السوداء لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني.‏

وأكد الوزيران دعمهما لجهود المبعوث الأممي إلى ‏اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سلمي لمسألة ‏الحديدة وأملهما في أن يتمكن من إقناع الميليشيا ‏بتسليم المدينة والميناء سلمياً.‏