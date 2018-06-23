"المقاومة اليمنية" تتصدى لمحاولات تسلل يائسة للحوثيين في مطار الحديدة

الشارقة 24 – وام:

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من التصدي لمحاولات تسلل يائسة لعناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مطار الحديدة ومنطقة المجيلس وشرق مديرية حيس، باءت جميعها بالفشل، ما أسفر عن مصرع عشرات الحوثيين وأسر عدد كبير من عناصرهم بينهم القيادي المدعو أبو جلال الريامي، وذلك في ضربات موجعة للمشروع الانقلابي في اليمن.

ولقي العشرات من عناصر الحوثيين مصرعهم إثر محاولة تسلل يائسة إلى مطار الحديدة، فيما سقط آخرون ما بين جرحى وأسرى في قبضة قوات ألوية العمالقة خلال عمليات عسكرية نوعية في الطوق الجنوبي لمدينة الحديدة، فيما فر عدد من مسلحي الميليشيات تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم وقتلاهم.

ونفذت القوات المشتركة عملية عسكرية مباغتة لعناصر ميليشيات الحوثي جنوب مديرية التحيتا أنهكت قدراتها العسكرية ودمرت تعزيزاتها التي وصلت مؤخراً لمسلحي الحوثي قادمة من محافظتي اب وذمار.

كما تمكنت القوات المشتركة المكلفة بتأمين الخط الساحلي من تمشيط جيوب وأوكار الحوثيين في منطقة المجيلس وصولاً إلى الطريق الرئيسي الذي تحاول الميليشيات التسلل إليه لقطع الإمدادات عن قوات المقاومة المتمركزة في المطار، ما أسفر عن دحر عناصر الميليشيات.

وحاولت ميليشيات الحوثي تنفيذ عملية تسلل إلى مناطق شرق مديرية حيس باءت بالفشل، في مسعى منها لرفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها في الجبهات وهروبهم المتواصل جراء هزائمها المتلاحقة في ساحات القتال، لتتمكن المقاومة من دحرها بهجوم عكسي انتهى بمصرع معظم المشاركين في عملية التسلل وفرار جماعي للبقية.