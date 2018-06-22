أميركا وأوروبا تحذران من تصعيد القتال في درعا

الشارقة 24 – أ ف ب:

حضّت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي روسيا الجمعة، على ممارسة نفوذها لدى النظام السوري، ليتوقف عن انتهاك اتفاق خفض التوتر في جنوب غرب سوريا. وقالت في بيان: يجب وقف انتهاكات النظام السوري، لاتفاق خفض التوتر في جنوب غرب سوريا، مضيفة "نتوقع أن تقوم روسيا بدورها في تنفيذ وضمان اتفاق خفض التوتر الذي ساعدت في وضعه"، و"استخدام نفوذها لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وكل زعزعة للاستقرار في الجنوب الغربي وعبر سوريا". وحذرت السفيرة الأميركية من أنه "في النهاية، ستكون روسيا مسؤولة عن أي تصعيد جديد في سوريا".

من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي، بالهجوم الذي يشنه النظام السوري في محافظة درعا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة فصائل معارضة، ودعا حلفاء دمشق إلى وقف الأعمال القتالية، لتجنب مأساة إنسانية.

وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: إن جنوب غرب سوريا، هي إحدى مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق في أستانا في مايو 2017، برعاية روسيا وإيران وتركيا، وأضافت في بيان "العملية العسكرية الحالية تجري في منطقة خفض توتر تعهدت الأطراف الضامنة في أستانا حمايتها".

ودعت أطراف أستانا إلى ضمان وقف الأعمال القتالية في هذه المنطقة كأولوية، واحترام التزامها، وتابعت أن "جميع التدابير ضرورية لحماية أرواح المدنيين، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية، من دون عراقيل بشكل آمن ومستمر".

وحذرت المتحدثة من أن "نيران المدفعية والغارات الجوية تدفع السكان إلى الهرب باتجاه الحدود مع الأردن، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة".

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن هذا الهجوم يهدد أكثر من 750 ألف شخص في المنطقة، حيث تسيطر فصائل معارضة مختلفة على قرابة 70% من المنطقة، في حين يحتفظ تنظيم "داعش" الإرهابي بوجود هامشي.

ونزح أكثر من 12 ألفاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية من محافظة درعا، إثر قصف للنظام.