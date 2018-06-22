الشرعية تجدد رفضها تهديد أمن اليمن ‏والمنطقة

الشارقة 24 – واس:
أعلن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن القيادة والحكومة الشرعية، لن تتهاون أبداً مع من يهدد أمن اليمن والمنطقة، ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين، ويرفض الخضوع للسلام والحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع عسكري، ضم المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عادل القميري، ورئيس هيئة الدعم والإسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي، ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول، وقائد قوات التحالف في محافظة مأرب، كُرّس للاطلاع على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، وأوضاع الوحدات العسكرية، والانتصارات التي تتحقق يومياً بدعم من تحالف دعم الشرعية.
وأكد الفريق محسن، أن مشروع إيران في اليمن الذي تمثله ميليشيات الحوثي الإرهابية، آيل للسقوط بفضل العزيمة والإصرار والتضحيات التي تبذلها قوات الجيش وقوات التحالف العربي.
وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى المعاناة التي يتجرعها السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من تجويع وترهيب وتجنيد إجباري من دون استثناء حتى الأطفال والعجزة، مشيداً في الوقت نفسه برفض الشعب اليمني وصموده في وجه مشروع الحوثي.
وحث نائب الرئيس اليمني، على مضاعفة الجهود وتوحيدها والاستمرار في العمليات العسكرية حتى دحر الميليشيات، مؤكداً أن الحرب الدفاعية التي تخوضها الشرعية تهدف إلى إحلال السلام الذي لم يجنح له الحوثيون، وتمردوا عليه ونقضوا كل الاتفاقات الهادفة إلى حقن الدماء، ودعا إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة الشرعية، بما يخفف من معاناة الشعب، ويحقق طموحاته في بناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.