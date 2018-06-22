الشرعية تجدد رفضها تهديد أمن اليمن ‏والمنطقة

الشارقة 24 – واس:

أعلن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح، أن القيادة والحكومة الشرعية، لن ‏تتهاون أبداً مع من يهدد أمن اليمن ‏والمنطقة، ‏ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين، ويرفض ‏الخضوع للسلام والحوار.‏

جاء ذلك خلال اجتماع عسكري، ضم المفتش العام ‏للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال رئيس هيئة ‏الأركان ‏العامة اللواء الركن عادل القميري، ورئيس ‏هيئة الدعم والإسناد اللوجستي اللواء الركن ‏أحمد ‏الولي، ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء ‏الركن خالد الأشول، وقائد قوات التحالف ‏في ‏محافظة مأرب، كُرّس للاطلاع على سير العمليات ‏العسكرية في مختلف الجبهات، وأوضاع ‏الوحدات ‏العسكرية، والانتصارات التي تتحقق يومياً بدعم من ‏تحالف دعم الشرعية.‏

وأكد الفريق محسن، أن مشروع إيران في اليمن ‏الذي تمثله ميليشيات الحوثي الإرهابية، ‏آيل للسقوط ‏بفضل العزيمة والإصرار والتضحيات التي تبذلها ‏قوات الجيش وقوات التحالف ‏العربي.‏

وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى المعاناة التي ‏يتجرعها السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من ‏تجويع ‏وترهيب وتجنيد إجباري من دون استثناء حتى ‏الأطفال والعجزة، مشيداً في الوقت نفسه ‏برفض ‏الشعب اليمني وصموده في وجه مشروع ‏الحوثي.

وحث نائب الرئيس اليمني، على مضاعفة الجهود وتوحيدها ‏والاستمرار في العمليات العسكرية حتى ‏دحر ‏الميليشيات، مؤكداً أن الحرب الدفاعية ‏التي تخوضها الشرعية تهدف إلى ‏إحلال السلام ‏الذي لم يجنح له الحوثيون، وتمردوا عليه ونقضوا ‏كل الاتفاقات الهادفة إلى حقن ‏الدماء، ودعا إلى الوقوف صفاً واحداً ‏خلف ‏قيادة الشرعية، بما يخفف من معاناة الشعب، ويحقق ‏طموحاته في بناء اليمن الاتحادي ‏القائم على ‏العدالة والمساواة والحكم الرشيد.‏