الجيش اليمني يواصل تقدمه في لحج والبيضاء

الشارقة 24 – واس:

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة، في ثلاث جبهات بمحافظة لحج جنوب اليمن، ‏عقب معارك خاضها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن الجيش استعاد مناطق دار سفيان وجبل السبد ومدرسة خالد ‏وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة، وفي جبهة الشريجة أسفرت معارك هناك عن سيطرة الجيش اليمني على تبة القناص وتبة ‏السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة.

وذكر المصدر، أن جبهة حمالة شهدت هجمات عنيفة شنتها قوات الجيش ضد ميليشيات الحوثي، تمكنت خلالها قوات الجيش التابعة للواء الخامس، من استعادة ‏السيطرة على الجبل الأحمر ومناطق محيطة به، ومقتل وإصابة العشرات من الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.

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وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، قال الجيش اليمني إن قواته هناك تواصل تقدمها بوتيرة ‏عالية لتحرير مديرية الملاجم من عدة محاور.‏

وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش أحرزت ‏تقدماً بمسافة 30 كيلو متراً في المحافظة، وأن معارك عنيفة تدور حالياً في منطقة فضحة ‏بمديرية الملاجم.