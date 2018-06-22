التحالف العربي: الحل السياسي هو الأمثل للشعب اليمني

الشارقة 24 – وام:

أكد العقيد الركن طيار تركي بن صالح المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الحل السياسي الدبلوماسي دائماً، هو الحل الأمثل للشعب اليمني، مشدداً على أن التحالف يواصل العمل على إعادة الشرعية إلى اليمن.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده وفد من التحالف العربي، في ختام زيارة لبروكسل، أجرى خلالها اتصالات ومحادثات مع عدد من المسؤولين في مختلف المؤسسات الأوروبية في العاصمة البلجيكية: إن لدى التحالف خيارات كثيرة في الحديدة، من بينها عملية عسكرية خاطفة.

وشدد على أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف، موضحاً أن أي تنازل أو اقتراح من جانب ميليشيات الحوثي يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي إلى اليمن.