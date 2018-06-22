ميركل: يجب أن تصبح سوريا أكثر أمناً قبل عودة اللاجئين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الجمعة، خلال زيارة إلى لبنان، أن الأوضاع في سوريا غير ملائمة بعد لعودة اللاجئين، وهي قضية أثارت خلافاً بين وزير الخارجية اللبناني، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وسجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ في لبنان، وهو ما يعادل نحو ربع عدد السكان هناك.

وتقول الحكومة اللبنانية، التي تقدر عدد اللاجئين بمليون ونصف المليون، إنها تريد أن يعودوا إلى مناطق تراجعت فيها حدة القتال، لكن وجهة النظر الدولية هي أن الوضع ليس آمناً لعودتهم بعد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي في بيروت مع رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري: "نرغب في المساعدة على التوصل لحلول في سوريا، تؤدي لإمكانية عودة اللاجئين، نحتاج ظروفاً أكثر أمناً حتى تصبح العودة ممكنة".

واستقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتتعرض ميركل لضغوط في بلدها بسبب سياسة الهجرة، وهي مسألة تهدد بتقويض ائتلافها الحاكم.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون بعد لقائه ميركل، إنه طلب من ألمانيا دعم دعوات "عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا" من لبنان، وكتب على "تويتر"، أنه شدد على ضرورة الفصل بين هذه العودة، والحل السياسي للأزمة السورية.