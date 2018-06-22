رئيس وزراء الجزائر يدعو بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

الشارقة 24 – رويترز:

دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "81 عاماً"، إلى الترشح لولاية خامسة في 2019، منهياً بذلك تكهنات بأنه هو نفسه ربما يكون مهتماً بالمنصب.

وقال أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، المتحالف مع بوتفليقة، في كلمة أمام كبار أعضاء الحزب "مجلسنا الوطني يعتزم دعوة عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر، والتجمع الوطني الديموقراطي يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحكم الجزائر في تحالف مع التجمع الوطني الديموقراطي، والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بوتفليقة إلى الترشح لولاية جديدة من خمس سنوات، برغم الغموض الذي يحيط بحالته الصحية.

وتولى بوتفليقة السلطة في عام 1999، وتنتهي ولايته الرابعة في النصف الأول من العام المقبل.