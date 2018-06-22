الحوثي يُجند الأطفال لتحويل قرى اليمن إلى حقولٍ للموت

الشارقة 24 – واس:

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لجأت إلى استخدام الأطفال لزرع الألغام في المناطق التي تم تحريرها من الانقلابيين، كما تعمدت تفخيخ المنازل والمستشفيات ودور العبادة، تهديداً للمدنيين فيها.

وأوضح عسكر، أن الميليشيات الانقلابية الحوثية استخدمت أنواعاً مختلفة من الألغام، تحديداً المضادة للأفراد، التي تعد من أخطر الأسلحة العشوائية المحظور زرعتها في مناطق مأهولة بالسكان، كما استخدمت الألغام الارتجالية والمموهة، حيث ابتكرت طرقاً وأساليب جديدة في استخدام الألغام المضادة للمركبات، وتحويل استخدامها إلى مضادة للأفراد، وذلك بقصد إحداث أكبر قدر من القتل والإعاقة والضرر للمدنيين الأبرياء.

وأضاف الوزير اليمني، أن ميليشيات الحوثي كلفت الأطفال بزرع الألغام سواء في المناطق المحررة أو على الحدود اليمنية السعودية، وأدت إلى مقتل الكثير، وراح ضحيتها حتى الأطفال المجندين في صفوف الميليشيات.

وحول كيفية استدراج هؤلاء الأطفال لأداء هذه المهام، قال الوزير اليمني: استغلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطبيعة القبلية المتشابكة في اليمن لاستقطاب وتجنيد الأطفال، وفي هذا السياق تتقدم الإغراءات المالية والوظيفية آليات تجنيد الأطفال حيث يتم استغلال الفقر، وتدني الحالة الاقتصادية، إذ تقوم العديد من الأسر بإرسال أبنائها للانضمام إلى الميليشيات مقابل الحصول ما يقرب من خمسين ألف ريال يمني شهرياً "حوالي 150 دولار"، في محاولة لتوفير موارد مالية تساعدهم على توفير الحد الأدنى المطلوب من احتياجاتهم اليومية، خاصة في بعض العائلات التي يصل عدد أفرادها إلى 15، يضاف لذلك عمليات التعبئة الدينية التي تقوم بها الميليشيات في المدارس، حيث تقوم بتخصيص حصص أسبوعية للطلاب تتحدث عن فضيلة الحروب.

وعن عدد الألغام التي زرعها ميليشيات الحوثي في اليمن حتى عام 2018م، أوضح عسكر، أنها بلغت أكثر من مليون لغم، تسببت في إعاقة 814 مدنياً أصيبوا بعاهات دائمة، منهم 374 بترت أطرافهم، وسببت لهم إعاقة، بينهم أطفال ونساء.