إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

الشارقة 24 – وام:

أصيب خمسة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل خمسة آخرون، إثر مواجهات جرت، فجر الجمعة، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت فجار وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة وشنت حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين، ما أدى لمواجهات عنيفة اندلعت في البلدة.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم محمد عوض أن مواجهات بيت فجار أدت إلى إصابة خمسة شبان برصاص حي من نوع "التوتو" في الأطراف السفلى تم نقلهم إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

كما أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال، في مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة الوفاء للجرحى، ضمن فعاليات مسيرات العودة، وكسر الحصار عن القطاع.