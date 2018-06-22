الجيش اليمني يسيطر على مديرية نعمان ‏في البيضاء

الشارقة 24 - واس:
أعلن محافظ محافظة البيضاء اليمنية، ناصر الخضر عبدربه السوادي، تحرير مديرية نعمان بشكل كامل، بعد تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مناطق عقبة القنذع والجريبات ومفرق البديع وصولاً إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان.
وثمن المحافظ، في تصريح، دعم التحالف العربي لتحرير المحافظة، داعياً السكان في المحافظة إلى سرعة الالتحاق بالجيش الوطني لتحرير ما تبقى من البيضاء.
وكان الجيش الوطني قد أطلق، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق المديرية لا زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
من جهته، قال أركان حرب محور البيضاء، العميد محمد علي العمري، إن الجيش الوطني قطع خط إمداد للميليشيا في منطقة آل عواض والوهبية بعيد تحرير عقبة القنذع، وأسقط كل عناصر الميليشيا التي كانت متمركزة فيها بين قتلى وجرحى وأسرى.
وأشار إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها لقطع طريق رئيسي يربط بين محافظتي البيضاء وصنعاء في منطقة آل عريف بمديرية الملاجم والتي باتت على بعد 30 كليو متر من موقع تمركز الجيش.