الجيش اليمني يسيطر على مديرية نعمان ‏في البيضاء

الشارقة 24 - ‏واس:

أعلن محافظ محافظة البيضاء اليمنية، ناصر الخضر ‏عبدربه السوادي، تحرير مديرية نعمان بشكل كامل، ‏بعد تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ‏من تحرير مناطق عقبة القنذع والجريبات ومفرق ‏البديع وصولاً إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية ‏نعمان. ‏

وثمن المحافظ، في تصريح، دعم التحالف العربي لتحرير المحافظة، داعياً السكان في ‏المحافظة إلى سرعة الالتحاق بالجيش الوطني لتحرير ‏ما تبقى من البيضاء. ‏

وكان الجيش الوطني قد أطلق، الأربعاء الماضي، عملية ‏عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق المديرية لا ‏زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من ‏إيران.‏

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من جهته، قال أركان حرب محور البيضاء، العميد محمد ‏علي العمري، إن الجيش الوطني قطع خط إمداد ‏للميليشيا في منطقة آل عواض والوهبية بعيد تحرير ‏عقبة القنذع، وأسقط كل عناصر الميليشيا التي كانت ‏متمركزة فيها بين قتلى وجرحى وأسرى.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها لقطع طريق ‏رئيسي يربط بين محافظتي البيضاء وصنعاء في منطقة ‏آل عريف بمديرية الملاجم والتي باتت على بعد 30 ‏كليو متر من موقع تمركز الجيش. ‏