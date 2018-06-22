فلسطين تنضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس الخميس، أن فلسطين أصبحت طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للدول الأعضاء في المنظمة 193.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في بيان صحافي، إن دولة فلسطين أودعت صك انضمامها في 17 مايو 2018 مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 يونيو الجاري.

وبصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي بهولندا على الجهود العالمية الرامية إلى التخلص من الأسلحة الكيماوية بصورة دائمة يمكن التحقق منها.