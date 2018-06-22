الزياني يشارك في مؤتمر "رودوس" الخاص بالأمن والاستقرار في شرق المتوسط

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الخميس، في مؤتمر "رودوس" الثالث الخاص بالأمن والاستقرار في شرق المتوسط، الذي تنظمه وزارة الخارجية اليونانية، بحضور وفود تمثل الدول المطلة على البحر المتوسط والاتحاد الأوربي وعدد من الدول العربية ومندوبين من المنظمات الدولية والاقليمية.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره لوزارة الخارجية اليونانية على مبادرتها لعقد هذا المؤتمر، مشدداً على أهمية الموضوعات التي يتناولها.

وأوضح الزياني أن التحديات التي تواجه دول العالم اليوم متشابهة وهي تحديات عابرة للحدود وتتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً منسقاً لمواجهتها، مشدداً على أهمية التواصل وتعزيز الثقة المتبادلة لتحقيق التعاون الدولي المنشود في هذا المجال.

ولفت إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات الفكرية يعزز فرص تبادل الرؤى والأفكار لمعالجة التحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة، مؤكداً ضرورة العمل على اقتراح الحلول القابلة للتطبيق وعدم الاكتفاء بالنظريات والتمنيات، قائلاً: "إن التواصل العملي الفعال مدخل ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود لتوفير البيئة الآمنة والمزدهرة للمنطقة وللعالم أجمع".

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المهمة من بينها التحديات المشتركة في منطقة شرق المتوسط وبناء نظام أمني جديد والاقتصاد التكنولوجي.