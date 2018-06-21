العاهل الأردني يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني توجه الخميس، إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، وبحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

واضاف البيان، أن المباحثات ستركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ومن المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني خلال الزيارة، عدداً من أركان الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس.

وكانت جهود إحياء عملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاحتلال محور عدة لقاءات عقدت في عمان هذا الأسبوع.

فقد أجرى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومدير دائرة المخابرات عدنان الجندي الأربعاء في عمان، مباحثات مع كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج حول هذه المسألة.

كما استقبل العاهل الأردني الثلاثاء، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات في عمان، وبحث معهما جهود إحياء عملية السلام.