النظام يُصّعد في جنوب سوريا.. والآلاف يفرون

من آثار القصف على بلدات محافظة درعا السورية، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 12 ألف مدني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مع تصعيد قوات النظام السوري قصفها المدفعي والجوي على ريف درعا الشرقي وبلدات في ريفها الشمالي الغربي.

ويستهدف قصف قوات النظام بشكل رئيسي بلدات عدة أبرزها الحراك وبصر الحرير واللجاة، وفق المرصد الذي أفاد عن توجه النازحين إلى بلدات مجاورة لا يشملها القصف قريبة من الحدود الأردنية.

وقال ناشطون إن قرى بأكملها نزحت، ترك الآلاف منازلهم في بلدات بصر الحرير والحراك والمليحة الشرقية والمسيكة المجاورة خوفاً من قصف النظام.

ويأتي هذا التصعيد، رغم أن منطقة الجنوب السوري التي تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، تشهد وقفاً لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان منذ يوليو الماضي، بعدما أُدرجت هذه المنطقة في محادثات آستانا برعاية روسية وإيرانية وتركية كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربعة في سوريا.

وكانت واشنطن حذرت من أنها ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة"، رداً على انتهاكات حكومة دمشق لاتفاق خفض التصعيد.