ميركل تدعو للتصدي لتوجهات إيران العدائية في المنطقة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، عن قلق البلدان الأوروبية من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعت لإيجاد حلول للتصدي لتوجهات طهران العدائية في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل بعد لقائها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، "لا ينبغي الاكتفاء بمناقشة توجهات إيران العدائية لكننا بحاجة لحلول عاجلة".

وأضافت المستشارة الألمانية، إنه برغم رغبة الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 مع طهران، فإن القلق ينتابها بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووجود طهران في سوريا ودورها في حرب اليمن.

ومن جانب آخر، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.