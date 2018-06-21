الجيش الوطني الليبي يستعيد ميناءي رأس لانوف والسدرة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري اليوم الخميس، استعادة السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين بالكامل، وأن القوات كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وغنمت آليات وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة.

ومن جهته، قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنه يأمل في استئناف العمليات في ميناءي رأس لانوف والسدرة بعد يومين.

وتسبب إغلاق الميناءين في خسائر إنتاجية تصل إلى 450 ألف برميل من النفط يومياً، في حين تعرض صهريجان لتخزين النفط للتدمير أو لأضرار بالغة بسبب الحرائق أثناء الاشتباكات.

وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، قد أعلن في وقت سابق في تسجيل صوتي بدء هجوم من أجل تطهير الهلال النفطي الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي.

وقال حفتر حانت "ساعة الصفر، لحظة الانقضاض الخاطف لسحق العدو"، مضيفاً "الآن تدق الساعة معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق".

واتهم حفتر إبراهيم الجضران الذي يقود جماعات مسلحة بـ "التحالف مع الشيطان"، - في إشارة إلى "سرايا الدفاع عن بنغازي" الإرهابية، وبأنه جنى على نفسه وألقى بها إلى الهلاك حين بدأ بالغدر والعدوان.