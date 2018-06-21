"الاتحادية العليا" تقرر إعادة الفرز يدوياً في الانتخابات التشريعية العراقية

صناديق اقتراع في موقع تخزين في بغداد، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس، إعادة فرز الأصوات يدوياُ في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي، إن قرار إعادة العد والفرز، هو إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.

وأشار المحمود إلى أن النتائج التي شابتها المخالفات كالتزوير وغيره، والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية، يمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً

من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين.

وكان البرلمان العراقي أمر في بداية يونيو الجاري، بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع الذي حقق فيه رجل الدين مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلاً من أعضاء المفوضية.