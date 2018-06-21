مستشار ترامب يصل إلى القاهرة

الشارقة 24 – د.ب.أ:





وصل إلى القاهرة، صباح الخميس، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات مساعد ترامب ممثله الخاص للمفاوضات الدولية، وذلك على رأس وفد يقوم بجولة في المنطقة.

وقالت مصادر شاركت في استقبال الوفد إن الزيارة ستكون قصيرة، وستشمل إجراء لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر التطورات خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وتحقيق تسوية سياسية لأزمة الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض أن كوشنر وجرينبلات التقيا الأربعاء في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحثا معه "زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى تسهيل الإغاثة الإنسانية في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام".