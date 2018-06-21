الجيش المصري يعلن القضاء على 32 إرهابياً في سيناء

من عناصر الجيش المصري خلال دورية أمنية في سيناء، أرشيفية

الشارقة 24 – د.ب.أ:





أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 32 تكفيرياً مسلحاً، والقبض على 12 آخرين في شمال ووسط سيناء.

وفي بيانها رقم 24 بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب "سيناء 2018"، ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية صباح الخميس أن القوات الجوية تمكنت من تدمير 21 هدفاً بشمال سيناء على مدار الأيام الماضية.

وأضافت أنه تم تدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة والذخائر أثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية للبلاد.

وأوضح البيان أنه تم كذلك اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على ذخائر ومخلفات حروب، فضلاً عن القبض على 84 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وتابع البيان أنه تم اكتشاف وتفكيك وتدمير 15 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف القوات المشاركة في العملية على كافة المحاور.