ميركل تجري مباحثات مع العاهل الأردني

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت، الأربعاء، إلى الأردن، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، في عمان ستتناول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن ميركل ستبحث مع ملك الأردن "التطورات الراهنة أقليمياً ودولياً"، إلى جانب "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

وستلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" في العراق وسوريا.

وكانت ميركل وصلت ليل الأربعاء إلى مطار ماركا العسكري (شرق عمان)، كما أفادت مراسلة فرانس برس.

وتقدم ألمانيا دعما للمملكة التي تستضيف أكثر من 650 ألف لاجىء سوري مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب في بلدهم، ويقدر الأردن عدد السوريين على أراضيه بنحو 1,4 مليون شخص.