واشنطن تدين استهداف موانئ النفط في ليبيا

تصاعد دخان وألسنة النيران من صهريج لتخزين النفط في رأس لانوف في ليبيا

الشارقة 24 – د.ب.أ:



أدانت الولايات المتحدة بشدة، الأربعاء، الهجمات الأخيرة التي استهدفت موانئ النفط في ليبيا.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الأخيرة على موانئ النفط في راس لانوف والسدرة، والعنف المستمر الذي أضر البنية التحتية النفطية الحيوية في ليبيا وعطّل صادرات النفط".



وأضافت: "ندعو جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار".



وتابعت: "المنشآت النفطية والإنتاج والعائدات تخص الشعب الليبي. وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 ، 2278 ، و 2362".