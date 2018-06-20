الشرعية تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية

الشارقة 24 – واس:

نظمت وزارة الخارجية الهولندية وسفارتها، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اجتماعاً رفيع المستوى، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وسبل تعزيزها.

شارك في الاجتماع، وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، ومندوب اليمن في الأمم المتحدة الدكتور علي محمد مجور، ورئيس اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات القاضي أحمد سعيد المفلحي، وسفراء مجموعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وكندا.

وأكد عسكر عقب الاجتماع، أنه تم التركيز على حالة حقوق الإنسان الكارثية في اليمن، التي تسبب فيها انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ 3 سنوات.

وطالب عسكر المجتمع الدولي، بمواصلة الدعم الموحد للحكومة الشرعية، لإعادة الأوضاع في المناطق المحررة، ومعالجة جذور الأزمة في اليمن، مؤكداً أن الحكومة الشرعية اليمنية، ستواصل التعاون والتنسيق مع فريق الخبراء الأممي حول حقوق الإنسان في بلاده .