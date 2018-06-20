التحالف يقصف مخازن ومواقع الانقلابيين في الحديدة

الشارقة 24 – بنا:

قصف طيران التحالف العربي، يوم الأربعاء، مخازن أسلحة وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية، في أماكن مرتفعة عن حرم مطار الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن طيران التحالف العربي قصف الأربعاء، مخازن الأسلحة التابعة للميليشيات الحوثية، وعدداً من المواقع المرتفعة عن حرم مطار الحديدة، بعد أن سعت خلال اليومين الماضيين، إلى تخزين السلاح في أماكن قريبة من المطار، ووضعت الكثير من الألغام في الطرقات، ونشرت قناصيها في المباني العالية والمرتفعة عن المطار.