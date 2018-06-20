فلسطين تدعو إلى ضمان احترام القانون الدولي

الشارقة 24 – واس:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، يكشف مدى استعداد الإدارة الأميركية للذهاب إلى أقصى الحدود، لتوفير الحماية للكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، من المساءلة.

وأضافت الخارجية في بيان، أن النظام الدولي القائم على قواعد القانون، الذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءاً رئيسياً منه، يستند على مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزامات الدول باحترامه، وانسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، يضعها كطرف في الصراع ويفضح تورطها بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع الكيان الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة المنحازة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، لن تأتي بأي ثمار سوى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكه الممنهج وواسع النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، التي تكرس هذا الظلم المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية ثقتها التامة بأن هذه الخطوة لن تؤثر على نزاهة وفاعلية مجلس حقوق الإنسان، وإصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت أعضاء المجلس كافة لاحترام وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية .