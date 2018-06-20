مسنوداً بالتحالف العربي

الجيش اليمني يضيق الخناق على الانقلابيين في معاقلهم بصعدة

  • الأربعاء 20, يونيو 2018 في 8:50 م
  • من معارك الجيش اليمني في جبهة صعدة، أرشيفية
    من معارك الجيش اليمني في جبهة صعدة، أرشيفية
سيطر الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي، اليوم الأربعاء، على مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الانقلابيين الحوثيين.
الشارقة 24 – واس:
 
قال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل بن علي المصعبي، إن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية على مدى ثلاثة أيام في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية".
 
وأضاف المصعبي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من الأربعاء، من تحرير جبال الخرشعي والروقي، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزه في جبهة الملاحيظ، لافتاً إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط مران بالملاحيظ وحرض، مما يسهم بشكل كبير في تضييق الخناق على المليشيا في معقلها بجبال مران.