الجيش اليمني يضيق الخناق على الانقلابيين في معاقلهم بصعدة

الشارقة 24 – واس:

قال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل بن علي المصعبي، إن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية على مدى ثلاثة أيام في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف المصعبي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من الأربعاء، من تحرير جبال الخرشعي والروقي، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزه في جبهة الملاحيظ، لافتاً إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط مران بالملاحيظ وحرض، مما يسهم بشكل كبير في تضييق الخناق على المليشيا في معقلها بجبال مران.