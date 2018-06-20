هادي: العمليات العسكرية مستمرة وصولاً لـ "صنعاء" واستعادة الدولة

الشارقة 24 – واس:

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن العمليات العسكرية مستمرة في مختلف الجبهات وصولاً للعاصمة صنعاء واستعادة الدولة كاملة.

وأشاد خلال ترؤسه لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، بالإنجازات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في الحديدة غربي البلاد، والجبهات القتالية كافة.

وتطرق الرئيس هادي، إلى عدد من النقاط التي تم مناقشتها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فيما يتعلق بالتعاون والشراكة الاخوية المستقبلية، بالإضافة إلى توفير خدمات أساسية للمواطنين في إطار دعم يلامس المجالات كافة.

وجدد الرئيس هادي موقف الشرعية اليمنية الواضح من السلام، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.