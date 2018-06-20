ثلاثة جرحى في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة العراقية و"كتائب حزب الله"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أن الشرطة أوقفت الأربعاء، عنصراً من "كتائب حزب الله" العراقي الموالي لإيران، لاتهامه بالمشاركة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن العراقية، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم شرطيان في وسط بغداد.

وأوضح المسؤول، أن إحدى دوريات شرطة النجدة أوقفت سيارة لأحد المطلوبين، وبعد دقائق حضرت قوة من "حزب الله" تتكون من خمس سيارات وقامت بإطلاق النار في شارع فلسطين في وسط بغداد.

وأضاف أن الشرطة ردت على مصادر النيران، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة وأحد عناصر "كتائب حزب الله"، قبل أن تطوق الشرطة مقر "الكتائب".

وهذه الأحداث غير مألوفة في العاصمة العراقية التي تراجعت فيها نسبة العنف بشكل كبير، وخصوصاً بعد وضع حد للنزاع الطائفي في البلاد بحل بعض الفصائل التي شاركت فيه، فيما بقي بعضها والتحق في ما بعد بمليشيا "الحشد الشعبي".