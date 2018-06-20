الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بارتكاب جرائم حرب في "الغوطة"

من آثار القصف على في دوما بالغوطة الشرقية، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

أعلنت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب خلال استعادة الغوطة الشرقية قرب دمشق، شملت حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية، والاحتجاز غير القانوني، والتهجير باتجاه محافظتي إدلب وحلب، ما يرقى لجرائم ضد الإنسانية.

وقدمت اللجنة التقرير الذي يعرض أحداث حصار الغوطة الشرقية من قبل القوات الموالية للنظام في الفترة ما بين فبراير وأبريل من العام الجاري، وقيام النظام بالقصف الجوي والأرضي الذي تسبب في مقتل المئات من السوريين، رجالاً ونساء وأطفالاً، مشيراً إلى أنه بحلول شهر أبريل كانت العديد من المنازل والأسواق والمستشفيات قد سُويت تماماً بالأرض، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب المتمثلة في إطلاق هجمات عشوائية، وتعمُّد مهاجمة الأعيان المحمية، وقيام المدنيون المفزوعون، في سعيهم لتجنب القصف، بالاحتماء داخل ملاجئ مؤقتة واقعة تحت الأرض، حيث عاشوا لشهور داخل الأقبية وفي ظروف عصيبة بدون غذاء أو دواء.

وحثت اللجنة الدولية للتحقيق، أطراف النزاع في سوريا على الامتناع عن اللجوء إلى ممارسات الحصار في المستقبل، التي ترقي إلى مرتبة جرائم الحرب.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب إجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل بشأن الأحداث في الغوطة الشرقية.