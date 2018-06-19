هادي يهنئ قائد جبهة الساحل الغربي بالانتصارات ضد "الحوثي"

الشارقة 24 – واس:

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بقائد جبهة الساحل الغربي العميد أبو زرعه المحرمي، هنأه وكافة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بالانتصارات المتوالية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشاد الرئيس اليمني برباطة الجأش والمواقف الوطنية للجيش والمقاومة الشعبية التي خاضوها لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتطهير محافظات اليمن تباعاً.

وبارك الرئيس هادي، للجميع هذه الانتصارات التي قُدمِت في سبيلها تضحيات جسيمة بمشاركة أخويه صادقه وفاعله من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساهمة فاعلة من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.