الجيش اليمني يسيطر على خط الحُديدة صنعاء ويجتاز كيلو 7 تقدماً

الشارقة 24 – واس:





سيطر الجيش الوطني اليمني اليوم على خط إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء عقب ساعات من تحرير مطار الحديدة ومناطق واسعة جنوبي المدينة.

ذكر مصدر عسكري يمني، في تصريح صحافي لموقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من اللواء الثاني عمالقة، نفذت عملية التفاف على تجمعات المليشيا شرقي مطار الحُديدة، تمكنت خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من الخط العام "كيلو 16"، والذي من شأنه عدم السماح بوصول تعزيزات لها من صنعاء.

وأكد المصدر أن قوات الجيش اليمني استطاعت اجتياز مصنع يماني وكيلو 7 ولا يفصلها عن مفرق كيلو 16 المؤدي إلى محافظتي تعز وصنعاء قرابة 4 كيلومترات.

وتكمن أهمية مفرق "كيلو 16" المؤدي إلى منطقة "مناخه" في محافظة صنعاء ومديريتي بيت الفقيه وزبيد، وبالسيطرة على خط الحديدة- صنعاء بشكل كلي، من شأنه منع وصول أي تعزيزات قادمة للمليشيا.

وفي ذات السياق، لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرين بنيران قوات الجيش، إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها مجاميع من المليشيا في مديرية الدريهمي.

بالتزامن مع ذلك، استكملت قوات الجيش تحرير منطقة المنظر جنوبي محافظة الحُديدة، عقب معارك ضارية تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى تدمير عدد من آلياتها.

وبفعل الضغط العسكري للجيش اليمني من الاتجاه الجنوبي للحديدة، تفّر عناصر المليشيا إلى وسط المدينة بحسب الأهالي الذين أكدوا بأن المليشيات تمنعهم من مغادرة المدينة وعلى إثر هذا تعرض عناصر المليشيا حياة المواطنين للخطر من خلال استخدامهم دروعاً بشرية.