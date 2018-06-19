"تحالف يمني" يطالب مجلس حقوق الإنسان بحماية الأطفال

الشارقة 24 – واس:

وجه عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات صدام محمد حامد، الشكر للمفوض السامي على الإحاطة التي تقدم بها حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول خاصة اليمن.

ودعا حامد في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى تضمين التقرير المزمع صدوره في دورة المجلس القادمة عن اليمن، بالضمانات اللازمة لحفظ سلامة أطفال اليمن وتحييدهم من الصراع الدائر وحمايتهم من التجنيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي، موضحاً أن الميليشيا ما زالت مستمرة بشكل ممنهج في استقطاب الأطفال للتجنيد والزج بهم في العمليات القتالية.

وأكد على ضرورة سرعة الدفع وتقديم الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني في اليمن واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن إنجازها لعملها بشكل كامل.

وأضاف أن حفظ السلم والأمن الدولي، من أولويات مقاصد الأمم المتحدة، وأن اليمن تظل في نطاق محيطها العربي عامل مهم لحفظ وسلامة هذا الجزء من العالم.