مقتل 26 مسلحاً في ضربات جوية تركية بجنوب شرق تركيا وشمال العراق

الشارقة 24 – رويترز:

قالت القوات المسلحة التركية، اليوم الثلاثاء، إنها قتلت 26 مسلحاً في ضربات جوية على جنوب شرق تركيا وشمال العراق، هذا الأسبوع، كما دمرت مواقعهم ومخابئهم ومستودعات الذخيرة الخاصة بهم.

وقال الجيش، في بيان، إن الضربات نُفذت يومي الأحد والإثنين، في إقليمي ديار بكر وشرناق التركيين وفي منطقة أفاسين باسيان بشمال العراق، حيث توجد قواعد لحزب العمال الكردستاني.

وكثف الجيش التركي ضرباته الجوية في شمال العراق مستهدفاً قواعد لحزب العمال الكردستاني في قنديل قرب الحدود العراقية الإيرانية، حيث تشتبه أنقرة في تمركز القيادات البارزة للحزب المحظور.

وصعدت أنقرة تحذيراتها في الفترة الأخيرة من هجوم بري محتمل على منطقة قنديل، حيث توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بتجفيف مستنقعات الإرهاب" هناك.