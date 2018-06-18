طائرات الاحتلال تشن 9 غارات على غزة

الشارقة 24 – وام:

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، 9 غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في محيط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن غارتين استهدفتا موقع "بدر" العسكري التابع للمقاومة وموقع "السفينة" العسكري شمال غربي القطاع.

ودوت صافرات الإنذار بعد الغارات التابعة للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية بعسقلان وفي بلدات أخرى تعرف باسم "غلاف غزة" نتيجة لإطلاق المقاومة "صاروخاً واحداً على الأقل" وفقاً لشهود عيان من القطاع.

ووفق الاحتلال استهدفت طائراته الأحد "خلايا مطلقي البالونات الحارقة والطائرات الورقية" التي يطلقها شبان فلسطينيون من القطاع إلى داخل أراضي 48 وتسفر عن أضرار مادية جسيمة في الجانب التابع للاحتلال.